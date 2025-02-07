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Непростая задача по ПДД — кто кому уступает

7 февраля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД возле остановки — кто кому уступает
Кто первый? Рисунок: "Керманич".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. Должен ли водитель синего автомобиля уступить автобусу в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "Керманич".

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Варианты ответа

  1. Обязан уступить.
  2. Не обязан уступать.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто поступиться біля зупинки?

На участке дороги автобус намерен начать движение от места остановки. В то же время водитель синего автомобиля следует по полосе, в которую намерен перестроиться автобус.

На остановке установлен знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса", а перед ним — 5.54 "Конец застройки населенного пункта".

Дорожній знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".
Дорожній 5.54 "Кінець забудови населеного пункту".

Читаем пункт 17.4 ПДД:

"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, начинающему движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".

Таким образом, автобус имеет приоритет, когда отъезжает от остановки в пределах населенного пункта. Но знак 5.54 информирует, что остановка находится уже за пределами населенного пункта, поэтому водитель авто давать дорогу автобусу не обязан.

Правильный ответ №2

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