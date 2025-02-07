Тест ПДР на максимальну уважність — хто може їхати лише праворуч

Кому праворуч? Малюнок: positivno.me

Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку та про переваги маршрутних транспортних засобів. Кому з водіїв з усіх напрямків руху дозволений лише поворот праворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Positivno.

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Варіанти відповіді

Водію синього автомобіля. Водіям синього та жовтого автомобілів. Водіям синього, жовтого та білого автомобілів. Усім водіям дозволено рухатися лише праворуч.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті нерівнозначних доріг зібралося чотири авто. Але задача не про черговість проїзду, тому звертати уваги на знаки пріоритету не потрібно.

Водії синього, білого та жовтого автомобілів перебувають на правих смугах, а водій червоного — на лівій.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Отже, водію червоного авто, який перебуває на лівій смузі, дозволені проїзд прямо, поворот ліворуч та розворот.

Водію білого автомобіля ніщо не заважає, як повернути праворуч, так й проїхати прямо.

Водії жовтого таксі та синього автомобіля знаходяться на смузі для руху маршрутних транспортних засобів, про що свідчить дорожня розмітка 1.27 (літера "А").

Читаємо пункт 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів … забороняються рух та зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".

Таким чином ніщо не заважає водієві таксі проїхати прямо та повернути праворуч. В останньому випадку він просто продовжить їхати смугою для руху маршрутних транспортних засобів.

Щодо водія синього автомобіля читаємо пункт 17.2 ПДР:

"Водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги".

Таким чином, синій водій синьої машини може повернути лише праворуч. Їхати прямо смугою для маршрутних транспортних засобів він не має права. А повернути ліворуч або розвернутися з правої смуги він також не може.

Правильна відповідь №1

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