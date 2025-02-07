Тест ПДД на максимальную внимательность — кто может ехать только направо

Кому направо? Рисунок: positivno.me

Задача по темам о начале движения и изменении его направления и о преимуществах маршрутных транспортных средств. Кому из водителей из всех направлений движения разрешен только поворот направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил Positivno.

Читайте также:

Варианты ответа

Водителю синего автомобиля. Водителям синего и желтого автомобилей. Водителям синего, желтого и белого автомобилей. Всем водителям разрешено двигаться только направо.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог собралось четыре автомобиля. Но задача не об очередности проезда, поэтому обращать внимание на знаки приоритета не нужно.

Водители синего, белого и желтого автомобилей находятся на правых полосах, а водитель красного — на левой.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Итак, водителю красного авто, который находится на левой полосе, разрешены проезд прямо, поворот налево и разворот.

Водителю белого автомобиля ничто не мешает, как повернуть направо, так и проехать прямо.

Водители желтого такси и синего автомобиля находятся на полосе для движения маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует дорожная разметка 1.27 (буква "А").

Читаем пункт 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств ... запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

Таким образом ничто не мешает водителю такси проехать прямо и повернуть направо. В последнем случае он просто продолжит ехать по полосе для движения маршрутных транспортных средств.

Относительно водителя синего автомобиля читаем пункт 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы".

Таким образом, синий водитель синей машины может повернуть только направо. Ехать прямо по полосе для маршрутных транспортных средств он не имеет права. А повернуть налево или развернуться с правой полосы он также не может.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи на знание правил дорожного движения: