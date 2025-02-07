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Коварный тест ПДД — кто может ехать только направо

7 февраля 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД на максимальную внимательность — кто может ехать только направо
Кому направо? Рисунок: positivno.me
Валентин Бандура - Редактор

Задача по темам о начале движения и изменении его направления и о преимуществах маршрутных транспортных средств. Кому из водителей из всех направлений движения разрешен только поворот направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил Positivno.

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Варианты ответа

  1. Водителю синего автомобиля.
  2. Водителям синего и желтого автомобилей.
  3. Водителям синего, желтого и белого автомобилей.
  4. Всем водителям разрешено двигаться только направо.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто може проїхати лише праворуч?

На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог собралось четыре автомобиля. Но задача не об очередности проезда, поэтому обращать внимание на знаки приоритета не нужно.

Водители синего, белого и желтого автомобилей находятся на правых полосах, а водитель красного — на левой.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Итак, водителю красного авто, который находится на левой полосе, разрешены проезд прямо, поворот налево и разворот.

Водителю белого автомобиля ничто не мешает, как повернуть направо, так и проехать прямо.

Водители желтого такси и синего автомобиля находятся на полосе для движения маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует дорожная разметка 1.27 (буква "А").

Читаем пункт 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств ... запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

Таким образом ничто не мешает водителю такси проехать прямо и повернуть направо. В последнем случае он просто продолжит ехать по полосе для движения маршрутных транспортных средств.

Относительно водителя синего автомобиля читаем пункт 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы".

Таким образом, синий водитель синей машины может повернуть только направо. Ехать прямо по полосе для маршрутных транспортных средств он не имеет права. А повернуть налево или развернуться с правой полосы он также не может.

Правильный ответ №1

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