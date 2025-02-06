Тест по ПДД — кто из водителей не прав на круговом перекрестке

Тест по ПДД на круговом перекрестке — кто из водителей не прав
Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Тримай кермо".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель голубого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Ни один из водителей не нарушает правила.
Разбор задачи
К круговому перекрестку с одной стороны подъехало три автомобиля, которые намерены одновременно заехать на круг. Водитель белой машины пытается попасть в крайнюю левую полосу, водитель красной — в среднюю, водитель голубой — в крайнюю правую. А водитель синего авто уже движется по кругу.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."
Таким образом, въезжать на круговой перекресток можно с любой полосы.
Но по кругу уже движется синяя машина. Читаем пункт 16.12 ПДД:
"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".
Итак, правила нарушит водитель белого автомобиля, если въедет на перекресток одновременно с красной и голубой машинами и не пропустит водителя синего авто.
Правильный ответ №2
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