Тест по ПДД — кто из водителей не прав на круговом перекрестке

Кто нарушает правила? Рисунок: "Тримай кермо".

Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель белого автомобиля. Водитель голубого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

К круговому перекрестку с одной стороны подъехало три автомобиля, которые намерены одновременно заехать на круг. Водитель белой машины пытается попасть в крайнюю левую полосу, водитель красной — в среднюю, водитель голубой — в крайнюю правую. А водитель синего авто уже движется по кругу.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."

Таким образом, въезжать на круговой перекресток можно с любой полосы.

Но по кругу уже движется синяя машина. Читаем пункт 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Итак, правила нарушит водитель белого автомобиля, если въедет на перекресток одновременно с красной и голубой машинами и не пропустит водителя синего авто.

Правильный ответ №2

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