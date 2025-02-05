Тест по ПДД — кто нарушает правила при выполнении разворота

Где нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого транспортного средства нарушает правила, выполняя разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля. Оба водителя нарушат правила. Оба водителя не нарушат правила.

Разбор задачи

На перекрестке водители красного и синего автомобилей намерены развернуться. При этом первый готовит маневр с правой полосы, а второй — с левой.

На полосах перед перекрестком нанесена дорожная разметка, которая позволяет водителю красного автомобиля движение прямо и налево.

Водителю синей машины, согласно разделу 34 ПДД, разметка, которая показывает поворот налево с крайней левой полосы, позволяет также разворот.

С правой полосы разворот запрещен, следовательно, водитель красного автомобиля однозначно нарушит правила.

Что может помешать водителю синего автомобиля развернуться? Дорожные знаки. Читаем пункт 8.2. ПДД:

"Дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с переменной информацией".

Знак 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением" никоим образом не запрещает разворот.

Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает только поворот налево, при этом разворот позволяет.

Таким образом, водитель синего авто может смело выполнять свой маневр. А ПДД нарушит только водитель красного автомобиля.

Правильный ответ №1

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