Тест по ПДД — кто нарушает правила при выполнении разворота

Тестирование по ПДД на развороте — кто не прав
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого транспортного средства нарушает правила, выполняя разворот в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Оба водителя нарушат правила.
- Оба водителя не нарушат правила.
Разбор задачи
На перекрестке водители красного и синего автомобилей намерены развернуться. При этом первый готовит маневр с правой полосы, а второй — с левой.
На полосах перед перекрестком нанесена дорожная разметка, которая позволяет водителю красного автомобиля движение прямо и налево.
Водителю синей машины, согласно разделу 34 ПДД, разметка, которая показывает поворот налево с крайней левой полосы, позволяет также разворот.
С правой полосы разворот запрещен, следовательно, водитель красного автомобиля однозначно нарушит правила.
Что может помешать водителю синего автомобиля развернуться? Дорожные знаки. Читаем пункт 8.2. ПДД:
"Дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с переменной информацией".
Знак 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением" никоим образом не запрещает разворот.
Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает только поворот налево, при этом разворот позволяет.
Таким образом, водитель синего авто может смело выполнять свой маневр. А ПДД нарушит только водитель красного автомобиля.
Правильный ответ №1
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