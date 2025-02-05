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Тестирование по ПДД на развороте — кто не прав

5 февраля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД — кто нарушает правила при выполнении разворота
Где нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого транспортного средства нарушает правила, выполняя разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Оба водителя нарушат правила.
  4. Оба водителя не нарушат правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила на розвороті?

На перекрестке водители красного и синего автомобилей намерены развернуться. При этом первый готовит маневр с правой полосы, а второй — с левой.

На полосах перед перекрестком нанесена дорожная разметка, которая позволяет водителю красного автомобиля движение прямо и налево.

Водителю синей машины, согласно разделу 34 ПДД, разметка, которая показывает поворот налево с крайней левой полосы, позволяет также разворот.

С правой полосы разворот запрещен, следовательно, водитель красного автомобиля однозначно нарушит правила.

Что может помешать водителю синего автомобиля развернуться? Дорожные знаки. Читаем пункт 8.2. ПДД:

"Дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с переменной информацией".

Знак 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением" никоим образом не запрещает разворот.

Дорожній знак 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает только поворот налево, при этом разворот позволяет.

Дорожній знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено".

Таким образом, водитель синего авто может смело выполнять свой маневр. А ПДД нарушит только водитель красного автомобиля.

Правильный ответ №1

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