Тест з ПДР — хто порушує правила при виконанні розвороту

Де порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого транспортного засобу порушує правила, виконуючи розворот в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва водії порушать правила. Обидва водії не порушать правила.

Розбір задачі

На перехресті водії червоного та синього автомобілів мають намір розвернутися. При цьому перший готує маневр з правої смуги, а другий — з лівої.

На смугах перед перехрестям нанесено дорожню розмітку, яка дозволяє водієві червоного автомобіля рух прямо та ліворуч.

Водієві синьої машини, згідно з розділом 34 ПДР, розмітка, яка показує поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяє також розворот.

З правої смуги розворот заборонений, отже, водій червоного автомобіля однозначно порушить правила.

Що може завадити водієві синього автомобіля розвернутися? Дорожні знаки. Читаємо пункт 8.2. ПДР:

"Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією".

Знак 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" жодним чином не забороняє розворот.

Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє лише поворот ліворуч, при цьому розворот дозволяє.

Таким чином, водій синього авто може сміливо виконувати свій маневр. А ПДР порушить лише водій червоного автомобіля.

Правильна відповідь №1

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