Тест з ПДР — хто порушує правила при виконанні розвороту

Тестування з ПДР на розвороті — хто не правий
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого транспортного засобу порушує правила, виконуючи розворот в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Обидва водії порушать правила.
- Обидва водії не порушать правила.
Розбір задачі
На перехресті водії червоного та синього автомобілів мають намір розвернутися. При цьому перший готує маневр з правої смуги, а другий — з лівої.
На смугах перед перехрестям нанесено дорожню розмітку, яка дозволяє водієві червоного автомобіля рух прямо та ліворуч.
Водієві синьої машини, згідно з розділом 34 ПДР, розмітка, яка показує поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяє також розворот.
З правої смуги розворот заборонений, отже, водій червоного автомобіля однозначно порушить правила.
Що може завадити водієві синього автомобіля розвернутися? Дорожні знаки. Читаємо пункт 8.2. ПДР:
"Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією".
Знак 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" жодним чином не забороняє розворот.
Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє лише поворот ліворуч, при цьому розворот дозволяє.
Таким чином, водій синього авто може сміливо виконувати свій маневр. А ПДР порушить лише водій червоного автомобіля.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували цікаві задачі на знання правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!