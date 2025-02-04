Тестування ПДР біля стоянки — хто кого пропускає

Заплутаний тест з ПДР — хто кого пропускає
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Кому має поступитися водій зеленого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Білому автомобілю.
- Пішоходу та велосипедисту.
- Велосипедисту
- Велосипедисту та білому автомобілю.
- Має дати дорогу усім.
- Не зобов’язаний поступатися нікому.
Розбір задачі
На ділянці дороги велосипедист рухається прямо велосипедною доріжкою, а дівчина переходить дорогу пішохідним переходом. Білий автомобіль повертає праворуч, зелена машина — ліворуч. Обидва мають намір заїхати на стоянку позначену дорожнім знаком 5.42.1 "Місце для стоянки".
Насамперед читаємо пункт 10.2 ПДР:
"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".
Таким чином обидва водії перед тим як заїхати на стоянку повинні пропустити велосипедиста та дівчину-пішохода.
Тепер залишилося з’ясувати, хто з водіїв має перевагу в русі.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам..."
Повертає ліворуч водій зеленого автомобіля, а отже, саме він в зображеній на малюнку ситуації повинен пропустити усіх інших учасників дорожнього руху.
Правильна відповідь №5
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
- Тест ПДР для досвідчених водіїв: вкажіть правильний порядок роз’їзду.
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