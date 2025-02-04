Тестування ПДР біля стоянки — хто кого пропускає

Хто пропускає? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Кому має поступитися водій зеленого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Білому автомобілю. Пішоходу та велосипедисту. Велосипедисту Велосипедисту та білому автомобілю. Має дати дорогу усім. Не зобов’язаний поступатися нікому.

Розбір задачі

На ділянці дороги велосипедист рухається прямо велосипедною доріжкою, а дівчина переходить дорогу пішохідним переходом. Білий автомобіль повертає праворуч, зелена машина — ліворуч. Обидва мають намір заїхати на стоянку позначену дорожнім знаком 5.42.1 "Місце для стоянки".

Насамперед читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Таким чином обидва водії перед тим як заїхати на стоянку повинні пропустити велосипедиста та дівчину-пішохода.

Тепер залишилося з’ясувати, хто з водіїв має перевагу в русі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам..."

Повертає ліворуч водій зеленого автомобіля, а отже, саме він в зображеній на малюнку ситуації повинен пропустити усіх інших учасників дорожнього руху.

Правильна відповідь №5

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