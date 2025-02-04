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Заплутаний тест з ПДР — хто кого пропускає

4 лютого 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тестування ПДР біля стоянки — хто кого пропускає
Хто пропускає? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Кому має поступитися водій зеленого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Білому автомобілю.
  2. Пішоходу та велосипедисту.
  3. Велосипедисту
  4. Велосипедисту та білому автомобілю.
  5. Має дати дорогу усім.
  6. Не зобов’язаний поступатися нікому.

Розбір задачі

Дорожній знак 5.42.1 "Місце для стоянки".

На ділянці дороги велосипедист рухається прямо велосипедною доріжкою, а дівчина переходить дорогу пішохідним переходом. Білий автомобіль повертає праворуч, зелена машина — ліворуч. Обидва мають намір заїхати на стоянку позначену дорожнім знаком 5.42.1 "Місце для стоянки".

Насамперед читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і  транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Таким чином обидва водії перед тим як заїхати на стоянку повинні пропустити велосипедиста та дівчину-пішохода.

Тепер залишилося з’ясувати, хто з водіїв має перевагу в русі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним  транспортним засобам..."

Повертає ліворуч водій зеленого автомобіля, а отже, саме він в зображеній на малюнку ситуації повинен пропустити усіх інших учасників дорожнього руху.

Правильна відповідь №5

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