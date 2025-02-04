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Запутанный тест по ПДД — кто кого пропускает

4 февраля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тестирование ПДД возле стоянки — кто кого пропускает
Кто пропускает? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о начале движения и изменение его направления. Кому должен уступить водитель зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Белому автомобилю.
  2. Пешеходу и велосипедисту.
  3. Велосипедисту
  4. Велосипедисту и белому автомобилю.
  5. Должен дать дорогу всем.
  6. Не обязан уступать дорогу никому.

Разбор задачи

Дорожній знак 5.42.1 "Місце для стоянки".

На участке дороги велосипедист движется прямо по велосипедной дорожке, а девушка переходит дорогу по пешеходному переходу. Белый автомобиль поворачивает направо, зеленая машина — налево. Оба намерены заехать на стоянку, обозначенную дорожным знаком 5.42.1 "Место для стоянки".

Прежде всего читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Таким образом оба водителя перед тем как заехать на стоянку должны пропустить велосипедиста и девушку-пешехода.

Теперь осталось выяснить, кто из водителей имеет преимущество в движении.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам..."

Поворачивает налево водитель зеленого автомобиля, а значит, именно он в изображенной на рисунке ситуации должен пропустить всех остальных участников дорожного движения.

Правильный ответ №5

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