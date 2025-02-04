Тестирование ПДД возле стоянки — кто кого пропускает

Запутанный тест по ПДД — кто кого пропускает
Задача по теме о начале движения и изменение его направления. Кому должен уступить водитель зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Белому автомобилю.
- Пешеходу и велосипедисту.
- Велосипедисту
- Велосипедисту и белому автомобилю.
- Должен дать дорогу всем.
- Не обязан уступать дорогу никому.
Разбор задачи
На участке дороги велосипедист движется прямо по велосипедной дорожке, а девушка переходит дорогу по пешеходному переходу. Белый автомобиль поворачивает направо, зеленая машина — налево. Оба намерены заехать на стоянку, обозначенную дорожным знаком 5.42.1 "Место для стоянки".
Прежде всего читаем пункт 10.2 ПДД:
"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".
Таким образом оба водителя перед тем как заехать на стоянку должны пропустить велосипедиста и девушку-пешехода.
Теперь осталось выяснить, кто из водителей имеет преимущество в движении.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам..."
Поворачивает налево водитель зеленого автомобиля, а значит, именно он в изображенной на рисунке ситуации должен пропустить всех остальных участников дорожного движения.
Правильный ответ №5
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