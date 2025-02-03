Швидкий тест з ПДР — хто проїде першим на розвороті

Хто перший? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому порядку роз’їдуться автомобілі в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

Білий автомобіль, зелений, червоний. Червоний автомобіль, білий, зелений. Зелений автомобіль, червоний, білий. Червоний автомобіль, зелений, білий. Білий автомобіль, червоний, зелений. Зелений автомобіль, білий, червоний.

Розбір задачі

На дорозі білий автомобіль рухається прямо з перестроюванням у ліву крайню смугу. А водії зеленого та червоного авто збираються розгортатися у місці позначеному дорожнім знаком 5.30 "Зона для розвороту". Цей знак позначає зону за довжиною для розвороту, зокрема кількох транспортних засобів.

Попри те, що водій білого автомобіля виконує перестроювання, водії зеленої та червоної машин зобов’язані дати йому дорогу.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам..."

Водії червоного та зеленого авто знаходяться в однакових умовах, тому поступиться той, хто має перешкоду з правого боку. Тобто водій червоної машини.

Читаємо пункт 10.11 ПДР:

"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".

Отже, порядок розʼїзду: білий автомобіль, зелений, червоний .

Правильна відповідь №1

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