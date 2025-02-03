Тестування з ПДР — складний роз'їзд на перехресті

Хто кого пропускає? Малюнок: "Школа авто".

Задача з теми про проїзд перехресть. У якому порядку роз’їдуться автомобілі в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

Синій автомобіль, червоний, зелений. Зелений автомобіль, синій, червоний. Синій автомобіль, зелений, знову синій, червоний. Червоний автомобіль, зелений, синій. Синій автомобіль, зелений, червоний.

Розбір задачі

На перехресті водії червоного та зеленого автомобілів мають намір повернути ліворуч, а водій синього — розвернутися. Водій червоної машини знаходиться на другорядній дорозі про що свідчить знак 2.1 "Дати дорогу". Водії синього та зеленого авто перебувають на головній, про що свідчить знак 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".

Таким чином водій червоного автомобіля однозначно проїде перехрестя останнім. А водії синього та зеленого авто роз’їдуться між собою за правилом "перешкоди праворуч".

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерельсового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв".

Рухаючись головною дорогою й спочатку не отримуючи перешкоди праворуч, першим на це перехрестя виїде водій синього автомобіля. Але до завершення розвороту він опиниться в ситуації, коли з правого боку до нього вже наближатиметься зелене авто. Тому синій автомобіль на перехресті має пропустити зелену машину, й лише після цього завершити розворот.

Правильна відповідь №3

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