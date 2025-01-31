Експрес-тест ПДР — як водій авто роз’їдеться з трамваями

Швидкий тест з ПДР — як водій авто роз’їдеться з трамваями
Задача з теми про перевагу маршрутних транспортних засобів. Кому має поступитися водій сірого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".
Варіанти відповіді
- Нікому. Проїде першим.
- Трамваю №1.
- Трамваю №2.
- Обом трамваям. Проїде останнім.
Розбір задачі
Водій сірого автомобіля проїжджає прямо, а трамваї повертають праворуч. На ділянці дороги встановлено знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією". Цей знак позначає місце перетинання дороги з трамвайною колією на перехресті з обмеженою оглядовістю чи поза ним.
Читаємо пункт 17.3 ПДР:
"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".
Депо в зображеній ситуації не видно, а отже водій сірого автомобіля зобов’язаний дати дорогу обом трамваям.
Перетин з трамвайною колією особливо небезпечний, адже він позначається лише дорожнім знаком, а не шлагбауми та світлофорами, як залізничні переїзди. Транспортний засіб вагою 20 т на швидкості 50 км/год може лише якось загальмувати, а через рейки він фізично не може об'їхати перешкоду.
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
- Тестування ПДР на круговому перехресті: хто порушує правила?
- Заплутаний тест ПДР: як роз’їхатися на перехресті з трамваями?
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