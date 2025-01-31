Експрес-тест ПДР — як водій авто роз’їдеться з трамваями

Хто перший? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"

Задача з теми про перевагу маршрутних транспортних засобів. Кому має поступитися водій сірого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Нікому. Проїде першим. Трамваю №1. Трамваю №2. Обом трамваям. Проїде останнім.

Розбір задачі

Водій сірого автомобіля проїжджає прямо, а трамваї повертають праворуч. На ділянці дороги встановлено знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією". Цей знак позначає місце перетинання дороги з трамвайною колією на перехресті з обмеженою оглядовістю чи поза ним.

Читаємо пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

Депо в зображеній ситуації не видно, а отже водій сірого автомобіля зобов’язаний дати дорогу обом трамваям .

Перетин з трамвайною колією особливо небезпечний, адже він позначається лише дорожнім знаком, а не шлагбауми та світлофорами, як залізничні переїзди. Транспортний засіб вагою 20 т на швидкості 50 км/год може лише якось загальмувати, а через рейки він фізично не може об'їхати перешкоду.

Правильна відповідь №4

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