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Тест з ПДР для грамотних водіїв — яким буде порядок роз’їзду на перехресті

24 жовтня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Складний ПДР тест — в якому порядку роз’їдуться транспортні засоби
Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми перевага маршрутних транспортних засобів. В якому порядку роз’їдуться транспортні засоби в зображеній на малюнку дорожній ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Зелене авто, трамвай, жовте авто.
  2. Трамвай, зелене авто, жовте авто.
  3. Жовте авто, зелене авто, трамвай.
  4. Зелене авто, жовте авто, трамвай.
  5. Трамвай, жовте авто, зелене авто.
  6. Жовте авто, трамвай, зелене авто.

Розбір задачі

Тест з ПДР для грамотних водіїв — яким буде порядок роз’їзду на перехресті - фото 1

На перехресті зелене авто має намір повернути праворуч, а жовте — ліворуч, трамвай проїжджає прямо.

Перед водієм зеленого авто видно знак 2.3. "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".


Тест з ПДР для грамотних водіїв — яким буде порядок роз’їзду на перехресті - фото 2

На головній дорозі перебуває лише зелений автомобіль. Отже, він повинен мати перевагу і перед жовтим авто, і перед трамваєм. Але тут є один важливий нюанс — трамвайні колії знаходяться поза межами перехрестя.

Тому читаємо пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

Позаяк депо на малюнку не спостерігається, то трамвай має беззаперечну перевагу перед усіма іншими учасниками дорожньої ситуації. Отже, саме він поїде першим. Далі — зелене авто, адже воно знаходиться на головній дорозі. А останнім перехрестя залишить водій жовтої машини з другорядної дороги.

Правильна відповідь №2

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