Складний ПДР тест — в якому порядку роз’їдуться транспортні засоби

Тест з ПДР для грамотних водіїв — яким буде порядок роз’їзду на перехресті
Задача з теми перевага маршрутних транспортних засобів. В якому порядку роз’їдуться транспортні засоби в зображеній на малюнку дорожній ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Зелене авто, трамвай, жовте авто.
- Трамвай, зелене авто, жовте авто.
- Жовте авто, зелене авто, трамвай.
- Зелене авто, жовте авто, трамвай.
- Трамвай, жовте авто, зелене авто.
- Жовте авто, трамвай, зелене авто.
Розбір задачі
На перехресті зелене авто має намір повернути праворуч, а жовте — ліворуч, трамвай проїжджає прямо.
Перед водієм зеленого авто видно знак 2.3. "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".
На головній дорозі перебуває лише зелений автомобіль. Отже, він повинен мати перевагу і перед жовтим авто, і перед трамваєм. Але тут є один важливий нюанс — трамвайні колії знаходяться поза межами перехрестя.
Тому читаємо пункт 17.3 ПДР:
"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".
Позаяк депо на малюнку не спостерігається, то трамвай має беззаперечну перевагу перед усіма іншими учасниками дорожньої ситуації. Отже, саме він поїде першим. Далі — зелене авто, адже воно знаходиться на головній дорозі. А останнім перехрестя залишить водій жовтої машини з другорядної дороги.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:
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