Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Тест по ПДД для грамотных водителей — каким будет порядок разъезда на перекрестке arrow

Тест по ПДД для грамотных водителей — каким будет порядок разъезда на перекрестке

24 октября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Сложный ПДД тест — в каком порядке разъедутся транспортные средства
Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. В каком порядке разъедутся транспортные средства в изображенной на рисунке дорожной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Зеленый автомобиль, трамвай, желтый автомобиль.
  2. Трамвай, зеленый автомобиль, желтый автомобиль.
  3. Желтый автомобиль, зеленый автомобиль, трамвай.
  4. Зеленый автомобиль, желтый автомобиль, трамвай.
  5. Трамвай, желтый автомобиль, зеленый автомобиль.
  6. Желтый автомобиль, трамвай, зеленый автомобиль.

Разбор задачи

Тест по ПДД для грамотных водителей - каким будет порядок разъезда на перекрестке - фото 1

На перекрестке зеленый автомобиль намерен повернуть направо, а желтый — налево, трамвай проезжает прямо.

Перед водителем зеленого авто виден знак 2.3. "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".


Тест по ПДД для грамотных водителей - каким будет порядок разъезда на перекрестке - фото 2

На главной дороге находится только зеленый автомобиль. Следовательно, он должен иметь преимущество и перед желтым автомобилем, и перед трамваем. Но здесь есть один важный нюанс — трамвайные пути находятся вне перекрестка.

Поэтому читаем пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Так как депо на рисунке не наблюдается, то трамвай имеет безоговорочное преимущество перед всеми другими участниками дорожной ситуации. Следовательно, именно он поедет первым. Далее – зеленый автомобиль, ведь он находится на главной дороге. А последним перекресток покинет водитель желтой машины со второстепенной дороги.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

ПДД тест правила дорожного движения водители автомобиль авто

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:41 ГУР сообщило, что солдаты КНДР уже находятся в Курской области

20:35 Украинцев ждут погодные сюрпризы — синоптики дали прогноз на завтра

20:14 Во Львовской области разоблачили врача, которая за деньги назначала инвалидность

20:07 Синоптики предупредили киевлян о погоде на завтра — к чему готовиться

20:03 Зеленский выступил на Конгрессе местных и региональных советов — что сказал

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

20:00 Как запечь тыкву, чтобы сохранить максимум пользы — просто и быстро

20:00 Повестка поступила пенсионеру — должен ли он прийти в ТЦК

19:52 В ТЦК объяснили, законно ли мобилизовать мужчин после 50 лет

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

19:35 Зеленский в обращении объяснил, что будет включать План усиления Украины

20:41 ГУР сообщило, что солдаты КНДР уже находятся в Курской области

20:35 Украинцев ждут погодные сюрпризы — синоптики дали прогноз на завтра

20:14 Во Львовской области разоблачили врача, которая за деньги назначала инвалидность

20:07 Синоптики предупредили киевлян о погоде на завтра — к чему готовиться

20:03 Зеленский выступил на Конгрессе местных и региональных советов — что сказал

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

20:00 Как запечь тыкву, чтобы сохранить максимум пользы — просто и быстро

20:00 Повестка поступила пенсионеру — должен ли он прийти в ТЦК

19:52 В ТЦК объяснили, законно ли мобилизовать мужчин после 50 лет

19:35 Зеленский в обращении объяснил, что будет включать План усиления Украины

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Text

07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре