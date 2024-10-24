Сложный ПДД тест — в каком порядке разъедутся транспортные средства

Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. В каком порядке разъедутся транспортные средства в изображенной на рисунке дорожной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

Зеленый автомобиль, трамвай, желтый автомобиль. Трамвай, зеленый автомобиль, желтый автомобиль. Желтый автомобиль, зеленый автомобиль, трамвай. Зеленый автомобиль, желтый автомобиль, трамвай. Трамвай, желтый автомобиль, зеленый автомобиль. Желтый автомобиль, трамвай, зеленый автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке зеленый автомобиль намерен повернуть направо, а желтый — налево, трамвай проезжает прямо.

Перед водителем зеленого авто виден знак 2.3. "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".





На главной дороге находится только зеленый автомобиль. Следовательно, он должен иметь преимущество и перед желтым автомобилем, и перед трамваем. Но здесь есть один важный нюанс — трамвайные пути находятся вне перекрестка.

Поэтому читаем пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Так как депо на рисунке не наблюдается, то трамвай имеет безоговорочное преимущество перед всеми другими участниками дорожной ситуации. Следовательно, именно он поедет первым. Далее – зеленый автомобиль, ведь он находится на главной дороге. А последним перекресток покинет водитель желтой машины со второстепенной дороги.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД: