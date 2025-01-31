Экспресс-тест ПДД — как водитель авто разъедется с трамваями

Кто первый? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги"

Задача по теме о преимуществе маршрутных транспортных средств. Кому должен уступить водитель серого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

Никому. Проедет первым. Трамваю №1. Трамваю №2. Обоим трамваям. Проедет последним.

Разбор задачи

Водитель серого автомобиля проезжает прямо, а трамваи поворачивают направо. На участке дороги установлен знак 1.20 "Перекрещивание с трамвайными путями". Этот знак обозначает место пересечения дороги с трамвайными путями на перекрестке с ограниченной обзорностью или вне его.

Читаем пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Депо в изображенной ситуации не видно, а значит водитель серого автомобиля обязан уступить дорогу обоим трамваям .

Пересечение с трамвайными путями особенно опасно, ведь оно обозначается только дорожным знаком, а не шлагбаумами и светофорами, как железнодорожные переезды. Транспортное средство весом 20 т на скорости 50 км/ч может только как-то затормозить, а из-за рельсов оно физически не может объехать препятствие.

Правильный ответ №4

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