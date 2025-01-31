Экспресс-тест ПДД — как водитель авто разъедется с трамваями

Быстрый тест по ПДД — как водитель авто разъедется с трамваями
Задача по теме о преимуществе маршрутных транспортных средств. Кому должен уступить водитель серого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- Никому. Проедет первым.
- Трамваю №1.
- Трамваю №2.
- Обоим трамваям. Проедет последним.
Разбор задачи
Водитель серого автомобиля проезжает прямо, а трамваи поворачивают направо. На участке дороги установлен знак 1.20 "Перекрещивание с трамвайными путями". Этот знак обозначает место пересечения дороги с трамвайными путями на перекрестке с ограниченной обзорностью или вне его.
Читаем пункт 17.3 ПДД:
"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".
Депо в изображенной ситуации не видно, а значит водитель серого автомобиля обязан уступить дорогу обоим трамваям.
Пересечение с трамвайными путями особенно опасно, ведь оно обозначается только дорожным знаком, а не шлагбаумами и светофорами, как железнодорожные переезды. Транспортное средство весом 20 т на скорости 50 км/ч может только как-то затормозить, а из-за рельсов оно физически не может объехать препятствие.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
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