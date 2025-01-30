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Тестирование ПДД на круговом перекрестке — кто нарушает правила

30 января 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Классический тест по ПДД — кто нарушает правила на круговом перекрестке
Кто не прав? Рисунок: "По! Правилам".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей нарушает правила на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Водитель желтого автомобиля.
  4. Водители желтого и синего автомобилей.
  5. Водители красного и синего автомобилей.
  6. Все водители нарушают правила.

Разбор задачи

Тестирование ПДД: кто нарушает правила на круговом перекрестке?

Водитель красного автомобиля въезжает на круговой перекресток, а водитель синего — съезжает с него. Водитель желтой машины намерен развернуться, вообще не проезжая круговой перекресток.

При этом знак 4.10 "Круговое движение" требует объезда клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.

Дорожный знак 4.10 "Круговое движение".

Поэтому водитель желтого автомобиля однозначно нарушает правила дорожного движения.

Водители красного и синего автомобилей выполняют свои маневры не из соответствующего крайнего положения.

Пункт 10.4 ПДД содержит такие требования, но они не распространяются на круговой перекресток:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение…"

Также читаем пункт 10.5 ПДД:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".

Таким образом, заезжать и заезжать на круговой перекресток можно с любой полосы.

Правильный ответ №3

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