Классический тест по ПДД — кто нарушает правила на круговом перекрестке

Тестирование ПДД на круговом перекрестке — кто нарушает правила
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей нарушает правила на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилам".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
- Водители желтого и синего автомобилей.
- Водители красного и синего автомобилей.
- Все водители нарушают правила.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля въезжает на круговой перекресток, а водитель синего — съезжает с него. Водитель желтой машины намерен развернуться, вообще не проезжая круговой перекресток.
При этом знак 4.10 "Круговое движение" требует объезда клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.
Поэтому водитель желтого автомобиля однозначно нарушает правила дорожного движения.
Водители красного и синего автомобилей выполняют свои маневры не из соответствующего крайнего положения.
Пункт 10.4 ПДД содержит такие требования, но они не распространяются на круговой перекресток:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение…"
Также читаем пункт 10.5 ПДД:
"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".
Таким образом, заезжать и заезжать на круговой перекресток можно с любой полосы.
Правильный ответ №3
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