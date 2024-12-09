ПДД тест для внимательных водителей — разрешен ли обгон

Можно обогнать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по непростой теме обгона. Разрешено ли водителю красного автомобиля обогнать желтую машину в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если скорость желтого авто менее 30 км/ч. Разрешено, если обгон будет завершен хотя бы через 300 м. Разрешено с соблюдением условий, указанных в ответах 2 и 3. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля намерен обогнать желтую машину. Что может запретить проделать этот маневр?

В первую очередь, на участке установлен знак 3.25 "Обгон запрещен", а под ним табличка 7.11 "Расстояние до объекта".





Вместе они означают, что через 300 метров дальше начинается участок, на котором запрещается обгон.

То есть выходит, пока что водитель красной машины имеет право выполнить обгон?

Нет. Ведь траектория обгона проходит через перекресток. Поэтому в изображенной ситуации не важно, что там будет через 300 м или с какой скоростью двигается автомобиль впереди.

На перекрестке в любом случае обгон запрещается согласно пункту 14.6 ПДД.

Правильный ответ №5

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