ПДР тест для уважних водіїв — чи дозволений обгін

Можна обігнати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з непростої теми про обгін. Чи дозволено водієві червоного автомобіля обігнати жовту машину в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо швидкість жовтого авто менш як 30 км/год. Дозволено, якщо обгін буде завершено хоча б через 300 м. Дозволено за дотримання умов, зазначених у відповідях 2 та 3. Заборонено.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля має намір обігнати жовту машину. Що може заборонити виконати цей маневр?

Насамперед на ділянці встановлений знак 3.25 "Обгін заборонено", а під ним табличка 7.11 "Відстань до об'єкта".





Разом вони означають, що через 300 метрів далі розпочинається ділянка, на якій забороняється обгін.

Тобто виходить, поки що водій червоної машини має право виконати обгін?

Ні. Адже траєкторія обгону проходить через перехрестя. Тому в зображеній ситуації не важливо, що там буде через 300 м, або з якою швидкістю рухається автомобіль попереду.

На перехресті у будь-якому випадку обгін забороняється згідно з пунктом 14.6 ПДР.

Правильна відповідь №5

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