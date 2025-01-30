Класичний тест з ПДР — хто порушує правила на круговому перехресті

Тестування ПДР на круговому перехресті — хто порушує правила
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв порушує правила на круговому перехресті в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
- Водії жовтого та синього автомобілів.
- Водії червоного та синього автомобілів.
- Усі водії порушують правила
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля в'їжджає на кругове перехрестя, а водій синього — з'їжджає з нього. Водій жовтої машини має намір розвернутися, взагалі не проїжджаючи кругове перехрестя.
При цьому знак 4.10 "Круговий рух" вимагає об’їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом.
Тому водій жовтого автомобіля однозначно порушує правила дорожнього руху.
Водії червоного та синього автомобілів виконують свої маневри не з відповідного крайнього положення.
Пункт 10.4 ПДР містить такі вимоги, але вони не поширюються на кругове перехрестя:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух…"
Також читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".
Таким чином, заїжджати та заїжджати на кругове перехрестя можна з будь-якої смуги.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
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