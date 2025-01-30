Класичний тест з ПДР — хто порушує правила на круговому перехресті

Хто не правий ? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв порушує правила на круговому перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Водії жовтого та синього автомобілів. Водії червоного та синього автомобілів. Усі водії порушують правила

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля в'їжджає на кругове перехрестя, а водій синього — з'їжджає з нього. Водій жовтої машини має намір розвернутися, взагалі не проїжджаючи кругове перехрестя.

При цьому знак 4.10 "Круговий рух" вимагає об’їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом.

Тому водій жовтого автомобіля однозначно порушує правила дорожнього руху .

Водії червоного та синього автомобілів виконують свої маневри не з відповідного крайнього положення.

Пункт 10.4 ПДР містить такі вимоги, але вони не поширюються на кругове перехрестя:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух…"

Також читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Таким чином, заїжджати та заїжджати на кругове перехрестя можна з будь-якої смуги .

Правильна відповідь №3

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