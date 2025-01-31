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Тест з ПДР на круговому перехресті — хто порушує правила

31 січня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Складний тест ПДР на колі — хто з водіїв порушує правила
Хто не правий? Малюнок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача одразу з трьох тем: початок руху та зміна його напрямку, розташування транспортних засобів на дорозі та попереджувальні сигнали. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

  1. Білий автомобіль.
  2. Чорний автомобіль.
  3. Зелений автомобіль.
  4. Чорний та білий автомобілі.
  5. Зелений та чорний автомобілі.
  6. Вантажівка.
  7. Зелений та білий автомобілі.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила на круговому перехресті?

Чотири автомобілі з’їжджають з кругового перехрестя, але не всі водії роблять це за правилами дорожнього руху.

На перехресті розташований знак 4.10 "Круговий рух". Він вимагає об'їзд клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками.

Червона вантажівка не порушує правила, з'їжджаючи у третю смугу, адже нікому не заважає.

Читаємо пункт 10.5 ПДР

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Чорне авто явно порушує правила, адже повертає прямо на смугу зустрічного руху.

Читаємо пункт 11.4 ПДР:

"На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги".

Водії білого та зеленого автомобілів повертають у другу смугу. Згідно, пункту 10.5 ПДР, вони можуть з'їжджати з кола у будь-яку смугу. Але водій білої машини увімкнув покажчик повороту, а водій зеленої — ні.

Читаємо пункт 9.2 ПДР:

"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: перед початком руху та зупинкою; перед перестроюванням, поворотом або розворотом".

Правильна відповідь №5

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