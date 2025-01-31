Складний тест ПДР на колі — хто з водіїв порушує правила

Хто не правий? Малюнок: "Тримай кермо".

Задача одразу з трьох тем: початок руху та зміна його напрямку, розташування транспортних засобів на дорозі та попереджувальні сигнали. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

Білий автомобіль. Чорний автомобіль. Зелений автомобіль. Чорний та білий автомобілі. Зелений та чорний автомобілі. Вантажівка. Зелений та білий автомобілі.

Розбір задачі

Чотири автомобілі з’їжджають з кругового перехрестя, але не всі водії роблять це за правилами дорожнього руху.

На перехресті розташований знак 4.10 "Круговий рух". Він вимагає об'їзд клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками.

Червона вантажівка не порушує правила, з'їжджаючи у третю смугу, адже нікому не заважає.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Чорне авто явно порушує правила, адже повертає прямо на смугу зустрічного руху.

Читаємо пункт 11.4 ПДР:

"На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги".

Водії білого та зеленого автомобілів повертають у другу смугу. Згідно, пункту 10.5 ПДР, вони можуть з'їжджати з кола у будь-яку смугу. Але водій білої машини увімкнув покажчик повороту, а водій зеленої — ні.

Читаємо пункт 9.2 ПДР:

"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: перед початком руху та зупинкою; перед перестроюванням, поворотом або розворотом".

Правильна відповідь №5

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