Сложный тест ПДД на круге — кто из водителей нарушает правила

Кто не прав? Рисунок: "Тримай кермо".

Задача сразу по трем темам: начало движения и изменение его направления, расположение транспортных средств на дороге и предупредительные сигналы. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

Белый автомобиль. Черный автомобиль. Зеленый автомобиль. Черный и белый автомобили. Зеленый и черный автомобили. Грузовик. Зеленый и белый автомобили.

Разбор задачи

Четыре автомобиля съезжают с кругового перекрестка, но не все водители делают это по правилам дорожного движения.

На перекрестке расположен знак 4.10 "Круговое движение". Он требует объезд клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками.

Красный грузовик не нарушает правила, съезжая в третью полосу, ведь никому не мешает.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".

Черное авто явно нарушает правила, ведь поворачивает прямо на полосу встречного движения.

Читаем пункт 11.4 ПДД:

"На дорогах с двусторонним движением, которые имеют не менее двух полос для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги".

Водители белого и зеленого автомобилей поворачивают во вторую полосу. Согласно пункту 10.5 ПДД, они могут съезжать с круга в любую полосу. Но водитель белой машины включил указатель поворота, а водитель зеленой — нет.

Читаем пункт 9.2 ПДД:

"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: перед началом движения и остановкой; перед перестроением, поворотом или разворотом".

Правильный ответ №5

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