Сложный тест ПДД на круге — кто из водителей нарушает правила

Тест по ПДД на круговом перекрестке — кто нарушает правила
Задача сразу по трем темам: начало движения и изменение его направления, расположение транспортных средств на дороге и предупредительные сигналы. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Тримай кермо".
Варианты ответа
- Белый автомобиль.
- Черный автомобиль.
- Зеленый автомобиль.
- Черный и белый автомобили.
- Зеленый и черный автомобили.
- Грузовик.
- Зеленый и белый автомобили.
Разбор задачи
Четыре автомобиля съезжают с кругового перекрестка, но не все водители делают это по правилам дорожного движения.
На перекрестке расположен знак 4.10 "Круговое движение". Он требует объезд клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками.
Красный грузовик не нарушает правила, съезжая в третью полосу, ведь никому не мешает.
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".
Черное авто явно нарушает правила, ведь поворачивает прямо на полосу встречного движения.
Читаем пункт 11.4 ПДД:
"На дорогах с двусторонним движением, которые имеют не менее двух полос для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги".
Водители белого и зеленого автомобилей поворачивают во вторую полосу. Согласно пункту 10.5 ПДД, они могут съезжать с круга в любую полосу. Но водитель белой машины включил указатель поворота, а водитель зеленой — нет.
Читаем пункт 9.2 ПДД:
"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: перед началом движения и остановкой; перед перестроением, поворотом или разворотом".
Правильный ответ №5
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