Тестирование по ПДД — сложный разъезд на перекрестке

Кто кого пропускает? Рисунок: "Школа авто".

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся автомобили в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

Синий автомобиль, красный, зеленый. Зеленый автомобиль, синий, красный. Синий автомобиль, зеленый, снова синий, красный. Красный автомобиль, зеленый, синий. Синий автомобиль, зеленый, красный.

Разбор задачи

На перекрестке водители красного и зеленого автомобилей намерены повернуть налево, а водитель синего — развернуться. Водитель красной машины находится на второстепенной дороге о чем свидетельствует знак 2.1 "Уступить дорогу". Водители синего и зеленого авто находятся на главной, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".

Таким образом водитель красного автомобиля однозначно проедет перекресток последним. А водители синего и зеленого авто разъедутся между собой по правилу "помехи справа".

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".

Двигаясь по главной дороге и сначала не получая препятствия справа, первым на этот перекресток выедет водитель синего автомобиля. Но до завершения разворота он окажется в ситуации, когда с правой стороны к нему уже будет приближаться зеленое авто. Поэтому синий автомобиль на перекрестке должен пропустить зеленую машину, и только после этого завершить разворот.

Правильный ответ №3

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