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Тест ПДД о помехе справа — сложный разъезд на перекрестке

3 февраля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тестирование по ПДД — сложный разъезд на перекрестке
Кто кого пропускает? Рисунок: "Школа авто".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся автомобили в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

  1. Синий автомобиль, красный, зеленый.
  2. Зеленый автомобиль, синий, красный.
  3. Синий автомобиль, зеленый, снова синий, красный.
  4. Красный автомобиль, зеленый, синий.
  5. Синий автомобиль, зеленый, красный.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто кого пропускає на перехресті?

На перекрестке водители красного и зеленого автомобилей намерены повернуть налево, а водитель синего — развернуться. Водитель красной машины находится на второстепенной дороге о чем свидетельствует знак 2.1 "Уступить дорогу". Водители синего и зеленого авто находятся на главной, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".

Таким образом водитель красного автомобиля однозначно проедет перекресток последним. А водители синего и зеленого авто разъедутся между собой по правилу "помехи справа".

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".

Двигаясь по главной дороге и сначала не получая препятствия справа, первым на этот перекресток выедет водитель синего автомобиля. Но до завершения разворота он окажется в ситуации, когда с правой стороны к нему уже будет приближаться зеленое авто. Поэтому синий автомобиль на перекрестке должен пропустить зеленую машину, и только после этого завершить разворот.

Правильный ответ №3

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