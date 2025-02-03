Быстрый тест по ПДД — кто проедет первым на развороте

Кто первый? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. В каком порядке разъедутся автомобили в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

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Варианты ответа

Белый автомобиль, зеленый, красный. Красный автомобиль, белый, зеленый. Зеленый автомобиль, красный, белый. Красный автомобиль, зеленый, белый. Белый автомобиль, красный, зеленый. Зеленый автомобиль, белый, красный.

Разбор задачи

На дороге белый автомобиль движется прямо с перестроением в левую крайнюю полосу. А водители зеленого и красного авто собираются разворачиваться в месте обозначенном дорожным знаком 5.30 "Зона для разворота". Этот знак обозначает зону по длине для разворота, в том числе нескольких транспортных средств.

Несмотря на то, что водитель белого автомобиля выполняет перестроение, водители зеленой и красной машин обязаны уступить ему дорогу.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам..."

Водители красного и зеленого авто находятся в одинаковых условиях, поэтому уступит тот, кто имеет помеху с правой стороны. То есть водитель красной машины.

Читаем пункт 10.11 ПДД:

"В случае если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, уступить дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".

Итак, порядок разъезда: белый автомобиль, зеленый, красный .

Правильный ответ №1

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