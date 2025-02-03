Быстрый тест по ПДД — кто проедет первым на развороте

Тест по ПДД про разворот — кто проедет первым
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. В каком порядке разъедутся автомобили в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Варианты ответа
- Белый автомобиль, зеленый, красный.
- Красный автомобиль, белый, зеленый.
- Зеленый автомобиль, красный, белый.
- Красный автомобиль, зеленый, белый.
- Белый автомобиль, красный, зеленый.
- Зеленый автомобиль, белый, красный.
Разбор задачи
На дороге белый автомобиль движется прямо с перестроением в левую крайнюю полосу. А водители зеленого и красного авто собираются разворачиваться в месте обозначенном дорожным знаком 5.30 "Зона для разворота". Этот знак обозначает зону по длине для разворота, в том числе нескольких транспортных средств.
Несмотря на то, что водитель белого автомобиля выполняет перестроение, водители зеленой и красной машин обязаны уступить ему дорогу.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам..."
Водители красного и зеленого авто находятся в одинаковых условиях, поэтому уступит тот, кто имеет помеху с правой стороны. То есть водитель красной машины.
Читаем пункт 10.11 ПДД:
"В случае если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, уступить дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".
Итак, порядок разъезда: белый автомобиль, зеленый, красный.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:
- Тест ПДД о помехе справа: сложный разъезд на перекрестке.
- Тест ПДД на трамвайных путях: куда разрешен проезд авто?
Читайте Новини.LIVE!