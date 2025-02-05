Тест по ПДД - кто кого пропускает на сложном перекрестке

Тест ПДД на сложном перекрестке — кто пропускает
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей автомобилей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
- Разъедутся по договоренности.
Разбор задачи
Перед водителем красного автомобиля установлен знак 2.1 "Уступить дорогу". То есть водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.
Перед водителем белого автомобиля установлен знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен". Он обозначает второстепенную дорогу в местах, где ограничена обзорность. Поэтому водитель должен остановится и выезжать на перекресток медленно, чтобы тщательно контролировать дорожные обстоятельства.
Фактически оба водителя находятся на равнозначных второстепенных дорогах, а потому должны разъехаться по правилу помехи справа.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
То есть водитель красного автомобиля уступает дорогу белой машине, приближающейся к нему с правой стороны.
Правильный ответ №1
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