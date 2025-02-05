Тест по ПДД - кто кого пропускает на сложном перекрестке

Рисунок: "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей автомобилей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель белого автомобиля. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

Перед водителем красного автомобиля установлен знак 2.1 "Уступить дорогу". То есть водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.

Перед водителем белого автомобиля установлен знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен". Он обозначает второстепенную дорогу в местах, где ограничена обзорность. Поэтому водитель должен остановится и выезжать на перекресток медленно, чтобы тщательно контролировать дорожные обстоятельства.

Фактически оба водителя находятся на равнозначных второстепенных дорогах, а потому должны разъехаться по правилу помехи справа.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

То есть водитель красного автомобиля уступает дорогу белой машине, приближающейся к нему с правой стороны.

Правильный ответ №1

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