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Тест ПДР на складному перехресті — хто пропускає

5 лютого 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР — хто кого пропускає на складному перехресті
Малюнок: "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв автомобілів зобов’язаний поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій білого автомобіля.
  3. Роз’їдуться за домовленістю.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто кому поступиться на перехресті?

Перед водієм червоного автомобіля встановлено знак 2.1 "Дати дорогу". Тобто водій повинен поступитися транспортним засобам, що під’їжджають до нерегульованого перехрестя по головній дорозі.

Перед водієм білого автомобіля встановлено знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено". Він позначає другорядну дорогу в місцях, де обмежена оглядовість. Тому водій має зупиниться та виїжджати на перехрестя повільно, щоб  ретельно контролювати дорожні обставини.

Фактично обидва водії знаходяться на рівнозначних другорядних дорогах, а тому мають роз’їхатися за правилом перешкоди праворуч.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерельсового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Тобто водій червоного автомобіля поступається білій машині, що наближаються до нього з правого боку.

Правильна відповідь №1

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