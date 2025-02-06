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Тест з ПДР на круговому перехресті — хто з водіїв не правий

6 лютого 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР — хто з водіїв не правий на круговому перехресті
Хто порушує правила? Малюнок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила на круговому перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій білого автомобіля.
  3. Водій блакитного автомобіля.
  4. Водій синього автомобіля.
  5. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила на круговому перехресті?

До кругового перехрестя з одного боку під'їхало три автомобілі, які мають намір одночасно заїхати на коло. Водій білої машини намагається потрапити у крайню ліву смугу, водій червоної — в середню, водій блакитної — в крайню праву. А водій синього авто вже рухається по колу.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

Таким чином, в’їжджати на кругове перехрестя можна з будь-якої смуги.

Але по колу вже рухається синя машина. Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Отже, правила порушить водій білого автомобіля, якщо в'їде на перехрестя одночасно з червоною та блакитною машинами та не пропустить водія синього авто.

Правильна відповідь №2

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