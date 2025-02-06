Тест з ПДР — хто з водіїв не правий на круговому перехресті

Тест з ПДР на круговому перехресті — хто з водіїв не правий
Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила на круговому перехресті в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Тримай кермо".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій білого автомобіля.
- Водій блакитного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Жоден з водіїв не порушує правила.
Розбір задачі
До кругового перехрестя з одного боку під'їхало три автомобілі, які мають намір одночасно заїхати на коло. Водій білої машини намагається потрапити у крайню ліву смугу, водій червоної — в середню, водій блакитної — в крайню праву. А водій синього авто вже рухається по колу.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."
Таким чином, в’їжджати на кругове перехрестя можна з будь-якої смуги.
Але по колу вже рухається синя машина. Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".
Отже, правила порушить водій білого автомобіля, якщо в'їде на перехрестя одночасно з червоною та блакитною машинами та не пропустить водія синього авто.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували цікаві задачі на знання правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!