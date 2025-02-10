Складний тест з ПДР на круговому перехресті — хто кого пропускає

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку проїдуть перехрестя транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Трамвай разом з червоним автомобілем, синій автомобіль. Синій автомобіль, трамвай разом з червоним автомобілем. Трамвай, синій автомобіль, червоний автомобіль. Червоний автомобіль, синій автомобіль, трамвай.

Розбір задачі

На круговому перехресті, що позначене відповідним дорожнім знаком, водій синього автомобіля вже рухається по колу, трамвай має намір проїхати прямо, водій червоної машини також лише заїжджає на перехрестя.

Читаємо пункт 16.12.ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Таким чином синій автомобіль має беззаперечну перевагу перед червоною машиною. Але чи стосується ця також й трамвая? Так. Адже у тому ж пункті 16.12.ПДР жодних переваг для трамвая не передбачено:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Отже, трамвай та червоний автомобіль зобов’язані дати дорогу синій машині, яка проїде першою. Після цього водії трамвая та червоного авто зможуть проїхати одночасно.

Правильна відповідь №2

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