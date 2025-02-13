Експрес-тест з ПДР — чи дозволений заїзд у двір

Можна повернути? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"

Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволено водієві білого автомобіля повернути ліворуч з заїздом у двір в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На ділянці дороги з виділеною смугою для маршрутних транспортних засобів водій білого автомобіля має намір повернути ліворуч. В зображеній ситуації перехрестя немає, адже ліворуч знаходиться прилегла територія, про що свідчить знак 5.35 "Кінець житлової зони".

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".

Також на ділянці встановлено знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє рух лише у вказаному напрямку. Його дія поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

В зображеній ситуації знак не встановлено на перехрещенні проїзних частин, тому він не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території. Але є один важливий нюанс: водій білого автомобіля збирається повертати ліворуч.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі на перевірку знань з правил дорожнього руху: