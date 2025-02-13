Експрес-тест з ПДР — чи дозволений заїзд у двір

Швидкий тест з ПДР — чи дозволений заїзд у двір
Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволено водієві білого автомобіля повернути ліворуч з заїздом у двір в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
На ділянці дороги з виділеною смугою для маршрутних транспортних засобів водій білого автомобіля має намір повернути ліворуч. В зображеній ситуації перехрестя немає, адже ліворуч знаходиться прилегла територія, про що свідчить знак 5.35 "Кінець житлової зони".
Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".
Також на ділянці встановлено знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє рух лише у вказаному напрямку. Його дія поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.
В зображеній ситуації знак не встановлено на перехрещенні проїзних частин, тому він не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території. Але є один важливий нюанс: водій білого автомобіля збирається повертати ліворуч.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували задачі на перевірку знань з правил дорожнього руху:
- Тест ПДР на перехресті: хто має проїхати першим?
- Заплутаний тест ПДР: хто кого пропускає на перехресті?
Читайте Новини.LIVE!