Экспресс-тест по ПДД — разрешен ли заезд во двор

Можно повернуть? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги"

Задача на знание дорожных знаков. Разрешено ли водителю белого автомобиля повернуть налево с заездом во двор в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На участке дороги с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств водитель белого автомобиля намерен повернуть налево. В изображенной ситуации перекрестка нет, ведь слева находится прилегающая территория, о чем свидетельствует знак 5.35 "Конец жилой зоны".

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.д. или выезда из них".

Также на участке установлен знак 4.1 "Движение прямо", который позволяет движение только в указанном направлении. Его действие распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

В изображенной ситуации знак не установлен на перекрестке проезжих частей, поэтому он не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории. Но есть один важный нюанс: водитель белого автомобиля собирается поворачивать налево.

Правильный ответ №2

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