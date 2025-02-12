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Тест ПДД на перекрестке — кто должен проехать первым

12 февраля 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД — кто проедет перекресток первым
Кто пропускает? Рисунок: "Украина за рулем"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств должен проехать первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

  1. Мотоциклист.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Кто успеет первым проскочить.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто кого пропускає на перехресті?

На регулируемом перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает направо, а мотоциклист разворачивается.

Легковой автомобиль движется по направлению зеленой стрелки, включенной на дополнительной секции одновременно с красным сигналом светофора, а мотоциклист едет на основной зеленый.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Таким образом водитель синего автомобиля должен уступить дорогу мотоциклисту.

Правильный ответ №1

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