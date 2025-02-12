Тест по ПДД — кто проедет перекресток первым

Тест ПДД на перекрестке — кто должен проехать первым
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств должен проехать первым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Мотоциклист.
- Водитель синего автомобиля.
- Кто успеет первым проскочить.
Разбор задачи
На регулируемом перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает направо, а мотоциклист разворачивается.
Легковой автомобиль движется по направлению зеленой стрелки, включенной на дополнительной секции одновременно с красным сигналом светофора, а мотоциклист едет на основной зеленый.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Таким образом водитель синего автомобиля должен уступить дорогу мотоциклисту.
Правильный ответ №1
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