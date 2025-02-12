Тест по ПДД — кто проедет перекресток первым

Кто пропускает? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств должен проехать первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Читайте также:

Варианты ответа

Мотоциклист. Водитель синего автомобиля. Кто успеет первым проскочить.

Разбор задачи

На регулируемом перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает направо, а мотоциклист разворачивается.

Легковой автомобиль движется по направлению зеленой стрелки, включенной на дополнительной секции одновременно с красным сигналом светофора, а мотоциклист едет на основной зеленый.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Таким образом водитель синего автомобиля должен уступить дорогу мотоциклисту.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные тесты на знание правил дорожного движения: