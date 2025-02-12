Тестирование ПДД — кто нарушает правила на мосту или под ним

Тестирование ПДД на мосту — кто нарушает правила
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила, выполняя свой маневр в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
- Оба водителя нарушают правила.
- Оба водителя не нарушают правила.
Разбор задачи
На мосту желтый автомобиль намерен опередить синюю машину, которая движется прямо. В то же время под мостом водитель белого авто собирается развернуться.
Читаем пункт 10.7 ПДД:
"Разворот запрещается на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними".
Таким образом, водитель белой машины однозначно нарушает правила.
Можно предположить, что водитель желтого автомобиля тоже нарушает правила, ведь на мостах обгон также запрещен. Но обгон — это опережение транспортного средства, связанное с выездом автомобиля на встречную полосу. А водитель желтой машины просто опережает синюю в пределах одной полосы. То есть никакого обгона здесь нет.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи на знание правил дорожного движения:
- Тест ПДД на трамвайных путях: куда разрешен проезд?
- Тест по ПДД на круговом перекрестке: кто нарушает правила?
Читайте Новини.LIVE!