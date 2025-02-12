Тестирование ПДД — кто нарушает правила на мосту или под ним

Кто нарушитель? Рисунок: "По! Правилам"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила, выполняя свой маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель белого автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

На мосту желтый автомобиль намерен опередить синюю машину, которая движется прямо. В то же время под мостом водитель белого авто собирается развернуться.

Читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними".

Таким образом, водитель белой машины однозначно нарушает правила.

Можно предположить, что водитель желтого автомобиля тоже нарушает правила, ведь на мостах обгон также запрещен. Но обгон — это опережение транспортного средства, связанное с выездом автомобиля на встречную полосу. А водитель желтой машины просто опережает синюю в пределах одной полосы. То есть никакого обгона здесь нет.

Правильный ответ №2

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