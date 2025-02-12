Тестування ПДР — хто порушує правила на мосту або під ним

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила, виконуючи свій маневр в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій білого автомобіля. Обидва водії порушують правила. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

На мосту жовтий автомобіль має намір випередити синю машину, яка рухається прямо. Водночас під мостом водій білого авто збирається розвернутися.

Читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється на мостах, шляхопроводах, естакадах та під ними".

Отже, водій білої машини однозначно порушує правила.

Можна припустити, що водій жовтого автомобіля теж порушує правила, адже на мостах обгін також заборонений. Але обгін — це випередження транспортного засобу, пов’язане з виїздом автомобіля на зустрічну смугу. А водій жовтої машини просто випереджає синю у межах однієї смуги. Тобто жодного обгону тут немає.

Правильна відповідь №2

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