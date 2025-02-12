Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тестування ПДР на мосту — хто порушує правила arrow

Тестування ПДР на мосту — хто порушує правила

12 лютого 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тестування ПДР — хто порушує правила на мосту або під ним
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила, виконуючи свій маневр в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій білого автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила?

На мосту жовтий автомобіль має намір випередити синю машину, яка рухається прямо. Водночас під мостом водій білого авто збирається розвернутися.

Читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється на мостах, шляхопроводах, естакадах та під ними".

Отже, водій білої машини однозначно порушує правила.

Можна припустити, що водій жовтого автомобіля теж порушує правила, адже на мостах обгін також заборонений. Але обгін — це випередження транспортного засобу, пов’язане з виїздом автомобіля на зустрічну смугу. А водій жовтої машини просто випереджає синю у межах однієї смуги. Тобто жодного обгону тут немає.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі на знання правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Реклама
Реклама
Реклама