Тест з ПДР — хто проїде перехрестя першим

Тест ПДР на перехресті — хто має проїхати першим
Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів має проїхати першим в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала "Україна за кермом".
Варіанти відповіді
- Мотоцикліст.
- Водій синього автомобіля.
- Хто встигне першим проскочити.
Розбір задачі
На регульованому перехресті водій синього автомобіля повертає праворуч, а мотоцикліст розвертається.
Легковий автомобіль рухається за напрямком зеленої стрілки, включеної на додатковій секції одночасно з червоним сигналом світлофора, а мотоцикліст їде на основний зелений.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Таким чином водій синього автомобіля має дати дорогу мотоциклісту.
Правильна відповідь №1
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