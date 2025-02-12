Тест з ПДР — хто проїде перехрестя першим

Хто пропускає? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів має проїхати першим в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Мотоцикліст. Водій синього автомобіля. Хто встигне першим проскочити.

Розбір задачі

На регульованому перехресті водій синього автомобіля повертає праворуч, а мотоцикліст розвертається.

Легковий автомобіль рухається за напрямком зеленої стрілки, включеної на додатковій секції одночасно з червоним сигналом світлофора, а мотоцикліст їде на основний зелений.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Таким чином водій синього автомобіля має дати дорогу мотоциклісту.

Правильна відповідь №1

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