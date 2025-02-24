Тест ПДД — какая траектория разрешена при повороте направо

Как выехать на дорогу? Рисунок: "Керманич"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. По какой траектории разрешено выполнить поворот водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "Керманич".

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Варианты ответа

По траектории №1. По траектории №2. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля намерен повернуть направо. Для выполнения этого маневра ему предложены две траектории. На перекрестке установлены дорожные знаки: 2.1 "Уступить дорогу", 4.2 "Движение направо" и 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".

Знак 2.1 означает, что перед поворотом водитель должен пропустить транспортные средства, движущиеся по дороге, на которую он намерен выехать. Знак 4.2 не просто разрешает поворот направо, а указывает на него как на единственно возможный.

Если водитель двинется по траектории №2, то он пересечет сплошную дорожную разметку, что запрещено. По траектории №1 водитель пересечет разметку 1.11, что разрешается правилами, но тогда он окажется на полосе для общественного транспорта.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а при повороте направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".

При этом знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" позволяет заезжать на полосу для общественного транспорта при выезде на дорогу.

Правильный ответ №1

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