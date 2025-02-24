Тест ПДР — яка траєкторія дозволена при повороті праворуч

Як виїхати на дорогу? Малюнок: "Керманич"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією дозволено виконати поворот водію білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич ".

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Варіанти відповіді

За траєкторією №1. За траєкторією №2. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля має намір повернути праворуч. Для виконання цього маневру йому запропоновано дві траєкторії. На перехресті встановлено дорожні знаки: 2.1 "Дати дорогу", 4.2 "Рух праворуч" та 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".

Знак 2.1 означає, що перед поворотом водій має пропустити транспортні засоби, що рухаються дорогою, на яку він має намір виїхати. Знак 4.2 не просто дозволяє поворот праворуч, а вказує на нього як на єдиний можливий.

Якщо водій рушить траєкторією 2, то він перетне суцільну дорожню розмітку, що заборонено. За траєкторією 1 водій перетне розмітку 1.11, що дозволяється правилами, але тоді він опиниться на смузі для громадського транспорту.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

При цьому знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" дозволяє заїжджати на смугу для громадського транспорту під час виїзду на дорогу.

Правильна відповідь №1

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