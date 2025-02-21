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Тест ПДР на хитрому перехресті — хто проїде останнім

21 лютого 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР — хто проїде хитре перехрестя останнім
Хто останній? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку водії автомобілів проїдуть  перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Жовтий та синій автомобілі одночасно, червоний.
  2. Червоний автомобіль, жовтий та синій одночасно.
  3. Жовтий автомобіль, червоний, синій.
  4. Синій автомобіль, червоний, жовтий.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя останнім?

На нерегульованому перехресті жовтий та червоний автомобілі повертають ліворуч, а синій праворуч. На перехресті встановлені знаки: 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" перед синім авто, 2.1 "Дати дорогу" перед червоним авто та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Таким чином, жовтий автомобіль знаходиться на головній дорозі, а на другорядних — червона та синя машини.

Очевидно, що першим проїде водій жовтого авто, а водії синього та червоного роз’їдуться за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

В зображеній ситуації перевага на боці водія червоного автомобіля, який наближається до водія синього з правого боку.

Отже, порядок роз'їзду буде таким: жовтий автомобіль, червоний, синій.

Правильна відповідь №3

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