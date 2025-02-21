Тест ПДР — хто проїде хитре перехрестя останнім

Тест ПДР на хитрому перехресті — хто проїде останнім
Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку водії автомобілів проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Жовтий та синій автомобілі одночасно, червоний.
- Червоний автомобіль, жовтий та синій одночасно.
- Жовтий автомобіль, червоний, синій.
- Синій автомобіль, червоний, жовтий.
Розбір задачі
На нерегульованому перехресті жовтий та червоний автомобілі повертають ліворуч, а синій праворуч. На перехресті встановлені знаки: 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" перед синім авто, 2.1 "Дати дорогу" перед червоним авто та 7.8 "Напрямок головної дороги".
Таким чином, жовтий автомобіль знаходиться на головній дорозі, а на другорядних — червона та синя машини.
Очевидно, що першим проїде водій жовтого авто, а водії синього та червоного роз’їдуться за пунктом 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".
В зображеній ситуації перевага на боці водія червоного автомобіля, який наближається до водія синього з правого боку.
Отже, порядок роз'їзду буде таким: жовтий автомобіль, червоний, синій.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
- Тест ПДР для уважних: куди може проїхати водій червоного авто?
- Тест ПДР про поворот ліворуч: хто з водіїв порушує правила?
Читайте Новини.LIVE!