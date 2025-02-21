Тест ПДР — хто проїде хитре перехрестя останнім

Хто останній? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку водії автомобілів проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Жовтий та синій автомобілі одночасно, червоний. Червоний автомобіль, жовтий та синій одночасно. Жовтий автомобіль, червоний, синій. Синій автомобіль, червоний, жовтий.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті жовтий та червоний автомобілі повертають ліворуч, а синій праворуч. На перехресті встановлені знаки: 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" перед синім авто, 2.1 "Дати дорогу" перед червоним авто та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Таким чином, жовтий автомобіль знаходиться на головній дорозі, а на другорядних — червона та синя машини.

Очевидно, що першим проїде водій жовтого авто, а водії синього та червоного роз’їдуться за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

В зображеній ситуації перевага на боці водія червоного автомобіля, який наближається до водія синього з правого боку.

Отже, порядок роз'їзду буде таким: жовтий автомобіль, червоний, синій .

Правильна відповідь №3

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