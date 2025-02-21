Тест ПДД — кто проедет хитрый перекресток последним

Кто последний? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке водители автомобилей проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Желтый и синий автомобили одновременно, красный. Красный автомобиль, желтый и синий одновременно. Желтый автомобиль, красный, синий. Синий автомобиль, красный, желтый.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке желтый и красный автомобили поворачивают налево, а синий направо. На перекрестке установлены знаки: 2.2 "Проезд без остановки запрещен" перед синим авто, 2.1 "Дать дорогу" перед красным авто и 7.8 "Направление главной дороги".

Таким образом, желтый автомобиль находится на главной дороге, а на второстепенных — красная и синяя машины.

Очевидно, что первым проедет водитель желтого авто, а водители синего и красного разъедутся по пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".

В изображенной ситуации преимущество на стороне водителя красного автомобиля, который приближается к водителю синего с правой стороны.

Следовательно, порядок разъезда будет таким: желтый автомобиль, красный, синий .

Правильный ответ №3

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