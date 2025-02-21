Тест ПДД — кто проедет хитрый перекресток последним

Тест ПДД на хитром перекрестке — кто проедет последним
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке водители автомобилей проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Желтый и синий автомобили одновременно, красный.
- Красный автомобиль, желтый и синий одновременно.
- Желтый автомобиль, красный, синий.
- Синий автомобиль, красный, желтый.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке желтый и красный автомобили поворачивают налево, а синий направо. На перекрестке установлены знаки: 2.2 "Проезд без остановки запрещен" перед синим авто, 2.1 "Дать дорогу" перед красным авто и 7.8 "Направление главной дороги".
Таким образом, желтый автомобиль находится на главной дороге, а на второстепенных — красная и синяя машины.
Очевидно, что первым проедет водитель желтого авто, а водители синего и красного разъедутся по пункту 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".
В изображенной ситуации преимущество на стороне водителя красного автомобиля, который приближается к водителю синего с правой стороны.
Следовательно, порядок разъезда будет таким: желтый автомобиль, красный, синий.
Правильный ответ №3
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