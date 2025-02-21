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Тест ПДД на хитром перекрестке — кто проедет последним

21 февраля 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД — кто проедет хитрый перекресток последним
Кто последний? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке водители автомобилей проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Желтый и синий автомобили одновременно, красный.
  2. Красный автомобиль, желтый и синий одновременно.
  3. Желтый автомобиль, красный, синий.
  4. Синий автомобиль, красный, желтый.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя останнім?

На нерегулируемом перекрестке желтый и красный автомобили поворачивают налево, а синий направо. На перекрестке установлены знаки: 2.2 "Проезд без остановки запрещен" перед синим авто, 2.1 "Дать дорогу" перед красным авто и 7.8 "Направление главной дороги".

Таким образом, желтый автомобиль находится на главной дороге, а на второстепенных — красная и синяя машины.

Очевидно, что первым проедет водитель желтого авто, а водители синего и красного разъедутся по пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".

В изображенной ситуации преимущество на стороне водителя красного автомобиля, который приближается к водителю синего с правой стороны.

Следовательно, порядок разъезда будет таким: желтый автомобиль, красный, синий.

Правильный ответ №3

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