Тест ПДД — кто из водителей нарушает правила, поворачивая налево

Кто нарушитель? Рисунок: ukr.media

Задача по теме о начале движения и изменение его направления. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Ukr.Media.

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель зеленого автомобиля. Оба нарушают. Оба не нарушают.

Разбор задачи

На перекрестке водители белого и зеленого автомобилей намерены повернуть налево. Перед выездом размещен знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Траектории движения водителей не ведут их на встречную полосу, поэтому на первый взгляд кажется, что ни один из водителей не нарушает правила. Но это не так.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

В изображенной ситуации водитель зеленого автомобиля перед поворотом налево занял крайнее левое положение. А водитель белого остался на правой полосе, откуда поворот налево запрещен.

Правильный ответ №1

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