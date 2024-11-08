Экспресс-тест по ПДД — кто виноват в ДТП, водитель авто или мотоцикла

Кто виноват? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача по теме начала движения и изменения его направления. Кто из водителей транспортных средств виноват в ДТП в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Мотоциклист. Водитель синего автомобиля. Оба водителя.

Разбор задачи

Водитель синего авто перестраивается из левой в правую полосу, а мотоциклист продолжает движение прямо по той же полосе. Водитель машины включает сигнал поворота, поворачивает направо, и через мгновение происходит столкновение синего авто с мотоциклом.

Читаем пункт 10.1 ПДД:

"Перед началом движения, перестройкой и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст помех или опасности другим участникам движения".

Очевидно, что водитель синей машины не убедился в безопасности своего маневра, а значит, именно он виновен в аварии.

Правильный ответ №2

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