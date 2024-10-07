Быстрый тест по ПДД — кто из водителей вызвал аварию на перекрестке

Мгновенное тестирование по ПДД — кто виновник ДТП
Задача по теме проезда нерегулируемых перекрестков. Водитель какого транспортного средства виноват в аварии, произошедшей на перекрестке?
Задание предложило сообщество "ПДД, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- Водитель трамвая.
- Водитель автомобиля.
- Виноваты оба.
Разбор задачи
На перекрестке ехавший прямо синий автомобиль столкнулся с трамваем, который поворачивал налево.
Многие водители считают, что трамваю всегда нужно уступать. Это утверждение верно, когда речь идет о равнозначных дорогах на перекрестке.
А в изображенной ситуации на перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" (перед водителем авто) и 2.1 "Уступи дорогу" (перед водителем трамвая).
То есть легковушка находится на главной дороге, так что водитель трамвая должен был ему уступить.
Читаем пункт 16.11 ПДД :
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Правильный ответ №1
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