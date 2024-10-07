Быстрый тест по ПДД — кто из водителей вызвал аварию на перекрестке

Кто не прав? Рисунок: "ПДД, автомобили, дороги".

Задача по теме проезда нерегулируемых перекрестков. Водитель какого транспортного средства виноват в аварии, произошедшей на перекрестке?

Задание предложило сообщество "ПДД, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

Водитель трамвая. Водитель автомобиля. Виноваты оба.

Разбор задачи

На перекрестке ехавший прямо синий автомобиль столкнулся с трамваем, который поворачивал налево.

Многие водители считают, что трамваю всегда нужно уступать. Это утверждение верно, когда речь идет о равнозначных дорогах на перекрестке.

А в изображенной ситуации на перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" (перед водителем авто) и 2.1 "Уступи дорогу" (перед водителем трамвая).





То есть легковушка находится на главной дороге, так что водитель трамвая должен был ему уступить.

Читаем пункт 16.11 ПДД :

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Правильный ответ №1

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