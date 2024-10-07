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Миттєве тестування з ПДР — хто винуватець ДТП

7 жовтня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Швидкий тест з ПДР — хто з водіїв спричинив аварію на перехресті
Хто не правий? Малюнок: "ПДР, автомобілі, дороги".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми проїзду нерегульованих перехресть. Водій якого транспортного засобу винуватий в аварії, що трапилася на перехресті?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

  1. Водій трамвая.
  2. Водій автомобіля.
  3. Винні обидва.

Розбір задачі

Миттєве тестування з ПДР — хто винуватець ДТП - фото 1

На перехресті синій автомобіль, що їхав прямо, зіткнувся з трамваєм, який повертав ліворуч.

Багато водіїв вважають, що трамваю завжди потрібно поступатися. Це твердження правильно, коли йдеться про рівнозначні дороги на перехресті.

А в зображеній ситуації на перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" (перед водієм авто) та 2.1 "Дати дорогу" (перед водієм трамвая).


Миттєве тестування з ПДР — хто винуватець ДТП - фото 2

Тобто легковик знаходиться на головній дорозі, отже водій трамвая мав йому поступитися.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з перетину перехрестя — тут і тут.

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