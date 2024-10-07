Швидкий тест з ПДР — хто з водіїв спричинив аварію на перехресті

Хто не правий? Малюнок: "ПДР, автомобілі, дороги".

Задача з теми проїзду нерегульованих перехресть. Водій якого транспортного засобу винуватий в аварії, що трапилася на перехресті?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Водій трамвая. Водій автомобіля. Винні обидва.

Розбір задачі

На перехресті синій автомобіль, що їхав прямо, зіткнувся з трамваєм, який повертав ліворуч.

Багато водіїв вважають, що трамваю завжди потрібно поступатися. Це твердження правильно, коли йдеться про рівнозначні дороги на перехресті.

А в зображеній ситуації на перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" (перед водієм авто) та 2.1 "Дати дорогу" (перед водієм трамвая).





Тобто легковик знаходиться на головній дорозі, отже водій трамвая мав йому поступитися.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Правильна відповідь №1

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