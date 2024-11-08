Експрес-тест з ПДР — хто винен у ДТП, водій авто чи мотоциклу

ПДР тестування — хто винен у ДТП, водій авто чи мотоциклу
Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Хто з водіїв транспортних засобів винен у дорожньо-транспортній пригоді в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала "Україна за кермом".
Варіанти відповіді
- Мотоцикліст.
- Водій синього авто.
- Обидва водії.
Розбір задачі
Водій синього авто перебудовується з лівої в праву смугу, а мотоцикліст продовжує рух прямо тією ж смугою. Водій машини вмикає сигнал повороту, повертає праворуч, й за мить відбувається зіткнення синього авто з мотоциклом.
Читаємо пункт 10.1 ПДР:
"Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху".
Очевидно, що водій синьої машини не переконався в безпечності свого маневру, а отже, саме він винний в аварії.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:
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