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ПДР тестування — хто винен у ДТП, водій авто чи мотоциклу

8 листопада 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Експрес-тест з ПДР — хто винен у ДТП, водій авто чи мотоциклу
Хто винний? Малюнок: "Україна за кермом"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Хто з водіїв транспортних засобів винен у дорожньо-транспортній пригоді в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

  1. Мотоцикліст.
  2. Водій синього авто.
  3. Обидва водії.

Розбір задачі

ПДР тестування — хто винен у ДТП, водій чи мотоцикліст - фото 1

Водій синього авто перебудовується з лівої в праву смугу, а мотоцикліст продовжує рух прямо тією ж смугою. Водій машини вмикає сигнал повороту, повертає праворуч, й за мить відбувається зіткнення синього авто з мотоциклом.

Читаємо пункт 10.1 ПДР:

"Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху".

Очевидно, що водій синьої машини не переконався в безпечності свого маневру, а отже, саме він винний в аварії.

Правильна відповідь №2

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