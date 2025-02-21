Тест ПДР — хто з водіїв порушує правила, повертаючи ліворуч

Тест ПДР про поворот ліворуч — хто з водіїв порушує правила
Задача з теми про початок руху та зміна його напрямку. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував Ukr.Media.
Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водій зеленого автомобіля.
- Обидва порушують.
- Обидва не порушують.
Розбір задачі
На перехресті водії білого та зеленого автомобілів мають намір повернути ліворуч. Перед виїздом розміщено знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Траєкторії руху водіїв не ведуть їх на зустрічну смугу, тому на перший погляд здається, що жоден з водіїв не порушує правил. Але це не так.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
В зображеній ситуації водій зеленого автомобіля перед поворотом ліворуч зайняв крайнє ліве положення. А водій білого залишився на правій смузі, звідки поворот ліворуч заборонений.
Правильна відповідь №1
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