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Тест ПДР про поворот ліворуч — хто з водіїв порушує правила

21 лютого 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР — хто з водіїв порушує правила, повертаючи ліворуч
Хто порушник? Малюнок: ukr.media
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміна його напрямку. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Ukr.Media.

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Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій зеленого автомобіля.
  3. Обидва порушують.
  4. Обидва не порушують.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила на перехресті?

На перехресті водії білого та зеленого автомобілів мають намір повернути ліворуч. Перед виїздом розміщено знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Траєкторії руху водіїв не ведуть їх на зустрічну смугу, тому на перший погляд здається, що жоден з водіїв не порушує правил. Але це не так.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

В зображеній ситуації водій зеленого автомобіля перед поворотом ліворуч зайняв крайнє ліве положення. А водій білого залишився на правій смузі, звідки поворот ліворуч заборонений. 

Правильна відповідь №1

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