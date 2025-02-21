Тест ПДР — хто з водіїв порушує правила, повертаючи ліворуч

Хто порушник? Малюнок: ukr.media

Задача з теми про початок руху та зміна його напрямку. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Ukr.Media.

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій зеленого автомобіля. Обидва порушують. Обидва не порушують.

Розбір задачі

На перехресті водії білого та зеленого автомобілів мають намір повернути ліворуч. Перед виїздом розміщено знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Траєкторії руху водіїв не ведуть їх на зустрічну смугу, тому на перший погляд здається, що жоден з водіїв не порушує правил. Але це не так.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

В зображеній ситуації водій зеленого автомобіля перед поворотом ліворуч зайняв крайнє ліве положення. А водій білого залишився на правій смузі, звідки поворот ліворуч заборонений.

Правильна відповідь №1

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