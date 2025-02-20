Тест ПДД на перекрестке — куда может проехать водитель красного авто

Куда разрешено движение? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Куда может продолжить движение водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

Прямо и направо. Только направо. Прямо и в обратном направлении. Направо и налево. Все направления, кроме левого. Все направления, кроме правого.

Разбор задачи

К перекрестку подъехал красный автомобиль. Водителю предлагаются четыре траектории для продолжения движения. На светофоре включен зеленый сигнал, который разрешает движение во всех направлениях.

Но есть один нюанс — знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Это означает, что повернуть налево водитель не может, так как окажется на встречной полосе.

Впрочем, развернуться на дороге с односторонним движением водителю красного автомобиля не запрещается. Также ничего не мешает проехать прямо.

Водитель красного автомобиля находится на крайней левой полосе, откуда поворот направо обычно запрещен. Но правая полоса занята желтым авто, водитель которого включил аварийку. Такая ситуация делает невозможным для водителя красной машины поворот направо с правой полосы.

Читаем пункт 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство из-за своих габаритов или других причин не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 этих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или приказных дорожных знаков, дорожной разметки и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения".

Пункт 10.4 ПДД обязывает водителей перед поворотом направо и налево заблаговременно занять соответствующее крайнее положение. Но в изображенной на рисунке ситуации водитель красного автомобиля может пренебречь этим правилом.

Следовательно, водитель может проехать во всех направлениях, кроме поворота налево.

Правильный ответ №5

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