Тест ПДД — как правильно разъехаться на сложном перекрестке

Кто первый? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Кто проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

Трамвай №1 Трамвай №2 Красный автомобиль. Синий автомобиль. Зеленый автомобиль. Легковые автомобили могут двинуться одновременно.

Разбор задачи

На сложном регулируемом перекрестке водители трамвая №1 и синего автомобиля поворачивают направо, водители зеленой и красной машин поворачивают налево, а водитель трамвая №2 едет прямо.

На светофорах перед транспортными средствами включен зеленый свет, который позволяет движение во всех направлениях. Но в изображенной ситуации есть один нюанс: кроме обычных светофоров, на перекрестке установлены специальные Т-образные светофоры для регулирования движения трамваев.

Трамвайный светофор. Фото: soft-seo.com

Читаем пункт 8.7.5 ПДД:

"Для регулирования движения трамваев могут применяться светофоры с четырьмя сигналами бело-лунного цвета, расположенными в виде буквы "Т". Движение разрешается только в случае включения одновременно нижнего сигнала и одного или нескольких верхних, из которых левый разрешает движение налево, средний — прямо, правый — направо. Если включены только три верхних сигнала — движение запрещено".

Трамвай №1 поворачивает направо, а светофор разрешает движение прямо и налево. Трамвай №2 намерен проехать прямо, но светофор это запрещает. Таким образом, водителям трамваев придется ждать разрешительных сигналов.

Зеленая и красная машины, которые поворачивают налево, могут спокойно разъехаться левыми бортами, не пересекаясь своими траекториями движения. А траектории движения синего и красного автомобилей не пересекаются в принципе.

Остается разъезд синего и зеленого автомобилей. Формально у водителя синего автомобиля преимущество перед водителем зеленой машины.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Впрочем, учитывая большую площадь перекрестка, водители всех автомобилей могут начинать движение одновременно. Хотя, конечно, приоритет имеет водитель синего авто.

Правильный ответ №6

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