Тестирование по ПДД — какая траектория разрешена водителю белого авто

Какая траектория разрешена? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. По какой траектории разрешено движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "По! Правилам".

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Варианты ответа

Траектория А. Траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля пропустил поворот на АЗС, который обозначен знаком 6.7.1 "Автозаправочная станция". Теперь ему нужно вернуться, для чего водителю предлагаются две траектории.

Траектория А — это разворот, который проходит через автобусную остановку, обозначенную знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса". В правилах дорожного движения не говорится ни о каком запрете разворота в пределах остановок маршрутных транспортных средств.

Траектория Б — это проезд задним ходом через заезд на заправку и поворот направо. Пункт 10.10 ПДД запрещает движение задним ходом через перекресток. Но проезд с автозаправочной станции, как и с любой другой прилегающей к дороге территории, не считается перекрестком.

Следовательно, обе траектории разрешены .

Правильный ответ №3

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