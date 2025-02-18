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Тест ПДД о развороте и заднем ходе — что разрешено водителю

18 февраля 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестирование по ПДД — какая траектория разрешена водителю белого авто
Какая траектория разрешена? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. По какой траектории разрешено движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "По! Правилам".

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Варианты ответа

  1. Траектория А.
  2. Траектория Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: які траєкторії руху дозволені?

Водитель белого автомобиля пропустил поворот на АЗС, который обозначен знаком 6.7.1 "Автозаправочная станция". Теперь ему нужно вернуться, для чего водителю предлагаются две траектории.

Траектория А — это разворот, который проходит через автобусную остановку, обозначенную знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса". В правилах дорожного движения не говорится ни о каком запрете разворота в пределах остановок маршрутных транспортных средств.

Траектория Б — это проезд задним ходом через заезд на заправку и поворот направо. Пункт 10.10 ПДД запрещает движение задним ходом через перекресток. Но проезд с автозаправочной станции, как и с любой другой прилегающей к дороге территории, не считается перекрестком.

Следовательно, обе траектории разрешены.

Правильный ответ №3

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