Тестирование по ПДД — какая траектория разрешена водителю белого авто

Тест ПДД о развороте и заднем ходе — что разрешено водителю
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. По какой траектории разрешено движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "По! Правилам".
Варианты ответа
- Траектория А.
- Траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Водитель белого автомобиля пропустил поворот на АЗС, который обозначен знаком 6.7.1 "Автозаправочная станция". Теперь ему нужно вернуться, для чего водителю предлагаются две траектории.
Траектория А — это разворот, который проходит через автобусную остановку, обозначенную знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса". В правилах дорожного движения не говорится ни о каком запрете разворота в пределах остановок маршрутных транспортных средств.
Траектория Б — это проезд задним ходом через заезд на заправку и поворот направо. Пункт 10.10 ПДД запрещает движение задним ходом через перекресток. Но проезд с автозаправочной станции, как и с любой другой прилегающей к дороге территории, не считается перекрестком.
Следовательно, обе траектории разрешены.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали другие интересные задачи для изучения правил дорожного движения:
- Сложный ПДД тест: разрешен ли водителю резкий маневр?
- Хитрое ПДД тестирование: кто кому должен уступить дорогу?
Читайте Новини.LIVE!