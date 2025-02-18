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Тест ПДР про розворот та задній хід — що дозволено водієві

18 лютого 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестування з ПДР — яка траєкторія дозволена водієві білого авто
Яка траєкторія дозволена? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією дозволений рух водієві білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Траєкторія А.
  2. Траєкторія Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: які траєкторії руху дозволені?

Водій білого автомобіля проґавив поворот на АЗС, який позначений знаком 6.7.1 "Автозаправна станція". Тепер йому потрібно повернутися, для чого водієві пропонуються дві траєкторії.

Траєкторія А — це розворот, який проходить через автобусну зупинку, позначену знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса". У правилах дорожнього руху не йдеться про жодну заборону розвороту в межах зупинок маршрутних транспортних засобів.

Траєкторія Б — це проїзд заднім ходом через заїзд на заправку та поворот праворуч. Пункт 10.10 ПДР забороняє рух заднім ходом через перехрестя. Але проїзд з автозаправної станції, як й з будь-якої іншої прилеглої до дороги території, не вважається перехрестям.

Отже, обидві траєкторії дозволені.

Правильна відповідь №3

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