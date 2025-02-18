Тестування з ПДР — яка траєкторія дозволена водієві білого авто

Яка траєкторія дозволена? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією дозволений рух водієві білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля проґавив поворот на АЗС, який позначений знаком 6.7.1 "Автозаправна станція". Тепер йому потрібно повернутися, для чого водієві пропонуються дві траєкторії.

Траєкторія А — це розворот, який проходить через автобусну зупинку, позначену знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса". У правилах дорожнього руху не йдеться про жодну заборону розвороту в межах зупинок маршрутних транспортних засобів.

Траєкторія Б — це проїзд заднім ходом через заїзд на заправку та поворот праворуч. Пункт 10.10 ПДР забороняє рух заднім ходом через перехрестя. Але проїзд з автозаправної станції, як й з будь-якої іншої прилеглої до дороги території, не вважається перехрестям.

Отже, обидві траєкторії дозволені .

Правильна відповідь №3

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