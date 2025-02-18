Тестування з ПДР — яка траєкторія дозволена водієві білого авто

Тест ПДР про розворот та задній хід — що дозволено водієві
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією дозволений рух водієві білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Траєкторія А.
- Траєкторія Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Водій білого автомобіля проґавив поворот на АЗС, який позначений знаком 6.7.1 "Автозаправна станція". Тепер йому потрібно повернутися, для чого водієві пропонуються дві траєкторії.
Траєкторія А — це розворот, який проходить через автобусну зупинку, позначену знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса". У правилах дорожнього руху не йдеться про жодну заборону розвороту в межах зупинок маршрутних транспортних засобів.
Траєкторія Б — це проїзд заднім ходом через заїзд на заправку та поворот праворуч. Пункт 10.10 ПДР забороняє рух заднім ходом через перехрестя. Але проїзд з автозаправної станції, як й з будь-якої іншої прилеглої до дороги території, не вважається перехрестям.
Отже, обидві траєкторії дозволені.
Правильна відповідь №3
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