Тест по ПДД — кто покинет перекресток последним

Кто последний? Рисунок: green-way.com.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся транспортные средства в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила автошкола онлайн Green Way.

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Варианты ответа

Трамвай 1, синий автомобиль, трамвай 2, белый и желтый автомобили. Трамвай 1, трамвай 2, синий, белый и желтый автомобили. Трамвай 1, трамвай 2, желтый, синий и белый автомобили.

Разбор задачи

На перекрестке трамваи, синий и желтый автомобили проезжают прямо, а белая машина поворачивает налево. Перекресток не оборудован светофорами, а следовательно, является нерегулируемым. Однако на нем установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

Таким образом, на главной дороге находятся водители трамвая №1 и синего автомобиля.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".

Согласно этому правилу, первым проедет трамвай 1, а вторым — синий автомобиль.

По этому же правилу построится порядок движения транспортных средств на второстепенных дорогах — следующим поедет трамвай 2. А водители белого и желтого автомобилей разъедутся по пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".

Белый автомобиль приближается к желтому с правой стороны, а значит, имеет преимущество.

Правильный ответ №1

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