Проверьте знания по ПДД - куда разрешено движение

Куда разрешено? Рисунок: "За! Правилами".

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Куда разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Прямо и налево. Налево и в обратном направлении. Прямо и в обратном направлении. Прямо. Налево. Все направления разрешены.

Разбор задачи

На перекрестке установлены дорожный знак 1.26 "Двустороннее движение" и табличка 7.1.1 "Расстояние до объекта". Они сообщают водителю, что через 800 метров впереди организовано двустороннее движение. То есть сейчас автомобиль движется по дороге с односторонним движением.

Это означает, что разворачиваться нельзя, ведь в таком случае водитель окажется на встречной полосе.

Знак не запрещает поворот налево, но такой маневр также невозможен, ведь водитель находится в правой полосе и, поворачивать налево ему запрещено.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."

Таким образом, среди трех направлений в изображенной на рисунке ситуации водителю красной машины разрешается двигаться только прямо.

Правильный ответ №4

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