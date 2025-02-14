Проверьте знания по ПДД - куда разрешено движение

Тест ПДД на перекрестке — куда разрешено движение
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Куда разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо и налево.
- Налево и в обратном направлении.
- Прямо и в обратном направлении.
- Прямо.
- Налево.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
На перекрестке установлены дорожный знак 1.26 "Двустороннее движение" и табличка 7.1.1 "Расстояние до объекта". Они сообщают водителю, что через 800 метров впереди организовано двустороннее движение. То есть сейчас автомобиль движется по дороге с односторонним движением.
Это означает, что разворачиваться нельзя, ведь в таком случае водитель окажется на встречной полосе.
Знак не запрещает поворот налево, но такой маневр также невозможен, ведь водитель находится в правой полосе и, поворачивать налево ему запрещено.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."
Таким образом, среди трех направлений в изображенной на рисунке ситуации водителю красной машины разрешается двигаться только прямо.
Правильный ответ №4
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