Перевірте знання з ПДР — куди дозволений рух

Куди дозволено? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Прямо та ліворуч. Ліворуч та у зворотному напрямку. Прямо та у зворотному напрямку. Прямо. Ліворуч. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На перехресті встановлені дорожній знак 1.26 "Двосторонній рух" та табличка 7.1.1 "Відстань до об'єкта". Вони повідомляють водію, що за 800 метрів попереду організовано двосторонній рух. Тобто зараз автомобіль рухається дорогою з одностороннім рухом.

Це означає, що розвертатися не можна, адже у такому разі водій опиниться на зустрічній смузі.

Знак не забороняє поворот ліворуч, але такий маневр також неможливий, адже водій знаходиться у правій смузі й, повертати ліворуч йому заборонено.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух…"

Таким чином, серед трьох напрямків в зображеній на малюнку ситуації водієві червоної машини дозволяється рухатися лише прямо.

Правильна відповідь №4

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