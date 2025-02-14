Тест ПДР — який порядок роз’їзду з трамваєм на перехресті

Тест ПДР на перехресті — який порядок роз’їзду з трамваєм
Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку роз’їдуться транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?
Задачу запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Трамвай, червоний автомобіль, зелений.
- Трамвай, зелений автомобіль, червоний.
- Червоний автомобіль, трамвай, зелений автомобіль.
- Зелений автомобіль, трамвай, червоний автомобіль.
- Червоний автомобіль, зелений, трамвай.
- Зелений автомобіль, червоний, трамвай.
Розбір задачі
На перехресті трамвай повертає праворуч, червоний автомобіль проїжджає прямо, а зелений виконує розворот.
Водії усіх транспортних засобів мають право продовжити рух, адже легковим автомобілям горить зелений сигнал світлофора, а трамваю зелена стрілочка в додатковій секції при основному червоному дозволяє виконати поворот праворуч.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Тобто, водій трамвая має поступитися дорогою обом автомобілям, а отже, проїде перехрестя останнім.
Щоб розібратися, як роз’їдуться між собою автомобілі, читаємо пункт 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Отже, водій зеленого автомобіля розвертаючись повинен пропустити червону машину, яка рухається прямо.
Таким чином, порядок проїзду перехрестя буде наступним: червоний автомобіль, зелений автомобіль, трамвай.
Правильна відповідь №5
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