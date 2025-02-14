Тест ПДР — який порядок роз’їзду з трамваєм на перехресті

Хто пропустить трамвай? Малюнок "За! Правилами".

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку роз’їдуться транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Трамвай, червоний автомобіль, зелений. Трамвай, зелений автомобіль, червоний. Червоний автомобіль, трамвай, зелений автомобіль. Зелений автомобіль, трамвай, червоний автомобіль. Червоний автомобіль, зелений, трамвай. Зелений автомобіль, червоний, трамвай.

Розбір задачі

На перехресті трамвай повертає праворуч, червоний автомобіль проїжджає прямо, а зелений виконує розворот.

Водії усіх транспортних засобів мають право продовжити рух, адже легковим автомобілям горить зелений сигнал світлофора, а трамваю зелена стрілочка в додатковій секції при основному червоному дозволяє виконати поворот праворуч.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Тобто, водій трамвая має поступитися дорогою обом автомобілям, а отже, проїде перехрестя останнім.

Щоб розібратися, як роз’їдуться між собою автомобілі, читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Отже, водій зеленого автомобіля розвертаючись повинен пропустити червону машину, яка рухається прямо.

Таким чином, порядок проїзду перехрестя буде наступним: червоний автомобіль, зелений автомобіль, трамвай.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували цікаві задачі на знання правил дорожнього руху: